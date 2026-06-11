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Силовые структуры
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19:00, 11 июня 2026Силовые структуры

Пенсионер расстрелял российских рыбаков из-за припаркованной машины

В Волгоградской области пенсионер расстрелял двух рыбаков
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум рыбакам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пенсионер подозревается в покушении на убийство. Он задержан.

По версии следствия, 10 июня на берегу Волго-Донского канала между подозреваемым и двумя жителями Волгограда, прибывшими на рыбалку, произошел конфликт из-за припаркованной машины потерпевших, которая, по мнению фигуранта, препятствовала проезду.

После ссоры злоумышленник направился домой, взял охотничье ружье и вернулся к водоему. Решив наказать обидчиков, он произвел не менее двух выстрелов в мужчин. Оба получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших смог сообщить о случившемся родственникам, которые вызвали скорую и полицию. Врачи госпитализировали раненых, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам.

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