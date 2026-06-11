Пенсионер расстрелял российских рыбаков из-за припаркованной машины

В Волгоградской области пенсионер расстрелял двух рыбаков

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум рыбакам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пенсионер подозревается в покушении на убийство. Он задержан.

По версии следствия, 10 июня на берегу Волго-Донского канала между подозреваемым и двумя жителями Волгограда, прибывшими на рыбалку, произошел конфликт из-за припаркованной машины потерпевших, которая, по мнению фигуранта, препятствовала проезду.

После ссоры злоумышленник направился домой, взял охотничье ружье и вернулся к водоему. Решив наказать обидчиков, он произвел не менее двух выстрелов в мужчин. Оба получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших смог сообщить о случившемся родственникам, которые вызвали скорую и полицию. Врачи госпитализировали раненых, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам.