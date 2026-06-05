Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:42, 5 июня 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу стрелявшего с балкона по подросткам россиянина

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По версии следствия, 2 июня пьяный обвиняемый начал стрелять по подросткам, находясь на балконе своей квартиры. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в их сторону. В результате один из юношей получил травму. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что стрелок по российским подросткам попался в руки правоохранителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с Зеленским

    Умерла сменившая Пугачеву в «Веселых ребятах» певица

    Разобравшийся с долгом россиянин попал под уголовное дело

    Путин назвал условие для завершения боевых действий на Украине

    В Швеции заявили о поддержке ограничений для украинцев в ЕС

    Важность российских моногородов объяснили

    Путин высказался о своих отношениях с Трампом

    Мужчина завершил пеший вояж до Украины в российской колонии

    Путин назвал Зеленскому главное требование к переговорщикам по Украине

    Жених безнаказанно расправился с отчимом невесты на свадьбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok