Суд определил судьбу стрелявшего с балкона по подросткам россиянина

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам

В Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По версии следствия, 2 июня пьяный обвиняемый начал стрелять по подросткам, находясь на балконе своей квартиры. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в их сторону. В результате один из юношей получил травму. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что стрелок по российским подросткам попался в руки правоохранителей.