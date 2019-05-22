Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма на месте сквера

Более половины жителей Екатеринбурга (74 процента) выступили против строительства храма Святой великомученицы Екатерины в городском сквере, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 18 процентов респондентов высказались против строительства храма в городе вообще. С тем, что собор должен быть построен в сквере в соответствии с разработанным проектом, согласились только 7 процентов опрошенных.

Еще 14 процентов предложили возвести собор в сквере с учетом пожелания горожан. Выбранное для строительства храма место признали удачным только 10 процентов жителей, другие 74 процента охарактеризовали его как неудачное.

По данным социологов, 94 процента опрошенных оказались в курсе планов по строительству храма в центре города. Отмечается, что только 49 процентов опрошенных удовлетворены имеющимся у них объемом информации касательно проекта, а еще 27 процентов респондентов отметили, что, по их мнению, знают о нем недостаточно.

Ранее 22 мая сообщалось, что в России против строительства храмов протестовали в 28 российских городах 25 регионов. Самыми освещаемыми эксперты сочли акции в Екатеринбурге. Вторым по вниманию в СМИ стала ситуация вокруг строительства храма в московском парке «Торфянка» в 2015—2016 годах.

Акции протеста против строительства собора Святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.

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