Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге начали убирать

В сквере в центре Екатеринбурга демонтировали забор вокруг места, где планировалось строительство храма, сообщает «Интерфакс».

Сейчас рабочие выкапывают столбы, на которых он держался. По периметру стройплощадки натянута лента ограждения.

Глава фонда Святой Екатерины Александр Андреев рассказал агентству, что работы завершать до полуночи, «если не будет каких-либо форс-мажоров». Он добавил, что фонд также планирует восстановить газон, вытоптанный протестующими.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил организаторов строительства убрать забор ради мира и согласия. Строительную площадку оставят до оглашения результатов соцопроса о судьбе храма.

Протесты против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города начались 13 мая и продолжались неделю. Возмущенные граждане как минимум дважды прорывались через забор и вступали в противостояние с охранниками и силовиками. Почти 100 человек задержали, 30 из них приговорены к административным арестам на сроки до 15 суток.

После того как президент Владимир Путин сказал о необходимости учитывать общественное мнение в вопросе строительства храма, свердловские власти решили провести опрос. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев также предложил гражданам выбрать альтернативные площадки для собора до конца мая.

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