Жителям Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, который планировалось возвести на месте сквера. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, перечень возможных мест для строительства храма будет опубликован 20 мая в СМИ, на сайтах региональных и городских органов власти. Губернатор отметил, что помимо сквера на Октябрьской площади в список войдут еще четыре площадки. Горожане также смогут предлагать свои варианты.

«Вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер — нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга», — добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма на месте городского сквера. Отмечалось, что согласно данным предыдущих опросов, большинство жителей относятся к строительству храма равнодушно.

В четверг президент России Владимир Путин, выступая на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, предложил провести опрос среди местного населения. Он подчеркнул, что религиозное сооружение должно объединять людей, а не разъединять.

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