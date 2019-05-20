Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия». Об этом «Интерфаксу» сообщил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

По его словам, с такой просьбой к фонду обратился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. «Мы, безусловно, откликнулись на этот призыв ради мира и согласия в нашем городе», — сказал Андреев, добавив, что строительную площадку убирать не будут до оглашения результатов опроса местных жителей.

В пресс-службе екатеринбургской епархии агентству уточнили, что митрополит попросил убрать забор, потому что он превратился в «символ раздора».

Протесты против строительства собора Святой Екатерины в зеленой зоне в центре Екатеринбурга начались 13 мая и длились в течение недели. Активисты несколько раз прорывались через забор, происходили столкновения с охранниками и силовиками. Около 100 человек были задержаны, 30 человек приговорены к административным арестам на сроки от 2 до 15 суток.

Президент Владимир Путин указал, что в вопросе строительства храма необходимо учитывать общественное мнение. После этого областные власти согласились провести соцопрос. Также свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил горожанам выбрать альтернативные площадки для постройки. Сбор предложений начался 20 мая и продлится 10 дней.

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