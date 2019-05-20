В Екатеринбурге объявили сбор предложений по месту для храма

В Екатеринбурге объявлен сбор предложений местных жителей по возможным площадкам строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, который планировалось возвести на месте сквера. Об этом сообщается на сайте пресс-службы администрации города.

Обращение горожан будут приниматься в течение 10 дней через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. «По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма», — говорится в сообщении.

Ранее в мае губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма. Перечень возможных мест для строительства должен быть опубликован 20 мая.

Протесты против строительства собора Святой Екатерины, который чиновники хотят построить к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорены к административным арестам от 2 до 15 суток, полиция ходит по учебным заведениям в городе и проводит с учащимися профилактические беседы.

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