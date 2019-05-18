Россияне встали на защиту скверов вслед за Екатеринбургом

Жители российских городов начали устраивать акции протеста против застройки скверов вслед за митингом в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, вечером 17 мая протестующие вышли на улицы как минимум четырех регионов.

В Ульяновске горожане выступают против строительства храма на месте сквера у дома культуры «УАЗ». Возле ДК собрались около трехсот человек, представлявших разные группы: прихожане поддерживали планы по застройке, тогда как жители окрестных домов высказывались против этого. Столкновений удалось избежать.

Жители Нижнего Новгорода устроили одиночные пикеты из-за возведения часовни в сквере памяти погибшим милиционерам. Активисты рассказали, что противостояние между сторонниками и противниками застройки было особенно напряженным во время общественных слушаний

В Улан-Удэ планируется акция протеста против появления центра «Патриот» в одном из парков. Активисты подали заявку на проведение митинга 30 мая, на мероприятии ожидается около тысячи человек.

Жители Челябинска недовольны тем, что в сквере возле Южно-Уральского государственного университета будет возведена часовня. Активисты опасаются, что из-за застройки парка разгорится серьезный конфликт.

Протест жителей Екатеринбурга против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера в центре города начался 13 мая. Горожане потребовали сохранить сквер. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч. В ходе митингов арестовали не менее 30 человек.

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района, результаты которого продемонстрировали бы мнение большинства.

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