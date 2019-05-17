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Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру

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Видео: Free Pressa / YouTube

Выступающий за строительство храма в Екатеринбурге журналист Максим Румянцев провоцировал протестующих против возведения этого сооружения ударить его по лицу. На видеоролики обратили внимание пользователи Twitter, в частности, сотрудница канала «Дождь» Мария Борзунова.

Полные версии записей опубликованы на сайте Центра свободной журналистики, в котором работает Румянцев. Они были сделаны еще 8 апреля во время одного из предыдущих митингов горожан, однако обрели популярность только в сейчас.

На первом видео Румянцев на камеру говорит, что «храм всегда притягивает в святое место бесноватых людей». Люди вокруг начинают возмущаться тем, что репортер назвал их бесноватыми. Румянцев обращается к одному из активистов и просит сломать ему челюсть.

«Сломайте мне челюсть, сломайте. За слова отвечаешь — тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания», — говорит Румянцев и через мгновение падает от удара в челюсть. Ему потребовалось некоторое время, чтобы подняться. «Ну вот как раз таки мы и видим, что мы никого руками не трогали», — заключил он, оправившись от удара.

На другом видео журналист комментирует народный сход, двигаясь в толпе. «Смотрите на беснующуюся толпу», — обращается он к зрителям. Участники акции в ответ говорят ему: «Вранье». Один из митингующих поставил журналисту «рожки», после чего тот назвал его девочкой и поинтересовался, «был ли у него энурез». В ответ активист отобрал у журналиста микрофон и отбросил в сторону. После этого Румянцев попросил полицейского вмешаться и задержать мужчину.

По словам Борзуновой, Румянцев известен тем, что пишет «заявы силовикам на всех подряд». К примеру, он давал показания против блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме.

Ранее протестующих в Екатеринбурге назвал бесами теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Протест жителей Екатеринбурга против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера в центре города начался 13 мая. Горожане потребовали сохранить сквер. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч.

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района, результаты которого продемонстрировали бы мнение большинства.

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