Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру

Видео: Free Pressa / YouTube

Выступающий за строительство храма в Екатеринбурге журналист Максим Румянцев провоцировал протестующих против возведения этого сооружения ударить его по лицу. На видеоролики обратили внимание пользователи Twitter, в частности, сотрудница канала «Дождь» Мария Борзунова.

Полные версии записей опубликованы на сайте Центра свободной журналистики, в котором работает Румянцев. Они были сделаны еще 8 апреля во время одного из предыдущих митингов горожан, однако обрели популярность только в сейчас.

На первом видео Румянцев на камеру говорит, что «храм всегда притягивает в святое место бесноватых людей». Люди вокруг начинают возмущаться тем, что репортер назвал их бесноватыми. Румянцев обращается к одному из активистов и просит сломать ему челюсть.

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«Сломайте мне челюсть, сломайте. За слова отвечаешь — тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, до свидания», — говорит Румянцев и через мгновение падает от удара в челюсть. Ему потребовалось некоторое время, чтобы подняться. «Ну вот как раз таки мы и видим, что мы никого руками не трогали», — заключил он, оправившись от удара.

На другом видео журналист комментирует народный сход, двигаясь в толпе. «Смотрите на беснующуюся толпу», — обращается он к зрителям. Участники акции в ответ говорят ему: «Вранье». Один из митингующих поставил журналисту «рожки», после чего тот назвал его девочкой и поинтересовался, «был ли у него энурез». В ответ активист отобрал у журналиста микрофон и отбросил в сторону. После этого Румянцев попросил полицейского вмешаться и задержать мужчину.

По словам Борзуновой, Румянцев известен тем, что пишет «заявы силовикам на всех подряд». К примеру, он давал показания против блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме.

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