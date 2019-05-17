Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, сообщает портал E1.

«По этой теме гордумой было принято решение. Если референдум, то ситуация будет подвешена на год. Это затратный и большой процесс. Сейчас усилия надо направить на то, чтобы опрос был легитимен», — цитирует издание градоначальника.

Он добавил, что власти направят все усилия на проведение опроса, корректного по процедуре, форме и репрезентативности. Чиновники уже работают с профессиональными социологами.

В город приехал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, пишет Znak.com. На данный момент уточняются сроки проведения мероприятия и решается вопрос, будут ли опрошены, кроме горожан, также жители пригорода Екатеринбурга.

Местные власти объявили о намерении провести опрос после того, как 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с храмом следует учитывать мнение жителей. Мэр города сообщил, что на время мероприятия стройка будет остановлена, но забор вокруг нее останется.

Протесты против строительства собора Святой Екатерины, который чиновники хотят построить к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорены к административным арестам от двух до 15 суток, полиция ходит по учебным заведениям в городе и проводит с учащимися профилактические беседы.

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