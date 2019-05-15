Ургант высмеял православных бойцов на месте строительства храма в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант высмеял людей, которые вступили в конфликт с участниками митинга против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Фрагмент передачи «Вечерний Ургант» от 14 мая доступен на YouTube.

Ургант отметил, что на акцию прибыли «десятки православных бойцов», которые оттеснили протестующих, «используя свои профессиональные навыки».

«Важный момент: как понять, что перед тобой православный боец, а не католический? Православный бьет справа налево», — в шутку заметил он.

Ведущий предложил компромисс — вместо храма или сквера построить торговый центр. «Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, а если ты православный спортсмен, можно и на месте для инвалидов припарковаться», — пояснил он.

В комментариях многие пользователи позитивно отреагировали на упоминание митинга в передаче. Некоторые подчеркнули, что о событиях в Екатеринбурге не рассказали в новостной программе «Время» на Первом канале, но сообщили в развлекательном шоу.

Жители Екатеринбурга собрали стихийный митинг против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга 13 мая. Они потребовали сохранить сквер. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч. 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акциями протеста.

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