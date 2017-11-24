Раскрыто настоящее происхождение сувениров в православных храмах

На Pikabu обратили внимание на пост пользователя с ником Raysikh, в котором он объяснил, откуда в в храмах появляются «сувениры» для прихожан.

«Раньше я по своей наивности предполагал, что все то, что продается в храмах — сделано ну хотя бы в России. В монастырях, думал, монахи делают эти крестики, четки, иконы. Ага, конечно», — отметил он.

По словам Raysikh, он живет в Китае и занимается закупкой и доставкой: «Я могу сказать как специалист, что практически все церкви: православные, католические, протестантские, а также евреи, буддисты, мусульмане, да кто угодно — закупаются в Китае на оптовом рынке в городе Иу (провинция Чжэцзян). Крупным оптом».

Он также отметил, что не считает закупку религиозных сувениров в Китае чем-то плохим. «Это бизнес. Иконы православные и католические. Крестики на любой вкус. Серебряные, металлические, деревянные. Мое любимое — иконы с землей, водой, маслом из Иерусалима. Наши туристы так любят привозить их из Израиля», — с иронией добавил он, прикрепив к публикации фотографии с «сувенирами».

За несколько часов пост набрал более семи тысяч положительных оценок. «В общем-то ничего удивительного. Спасибо за информацию», — поблагодарили пользователи автора поста, припомнив цитату из Ильфа и Петрова, что всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.

Некоторые принялись подшучивать над сделанными в Китае религиозными сувенирами: «Да ладно! А я думал, что хотя бы частички святых мощей настоящие». Большинство сошлись во мнении, что церковь — это прибыльный бизнес, который ко всему прочему, еще и не облагается налогами.



