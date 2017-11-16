В сети поиздевались над казахским конкурсом красоты «Мисс Орал»

На Pikabu обратили внимание на фотографию победительницы казахского регионального конкурса красоты для девушек «Мисс Уральск», на которой она запечатлена с церемониальной лентой с надписью «Miss Oral». Снимок был опубликован пользователем с ником almaty. «В Казахстане много интересных конкурсов», — отметил он.

Скриншот: Pikabu

Фотография насмешила посетителей портала, которые принялись отпускать пошлые шутки в ее адрес, а также публиковать эротические гифки и тематические картинки. «Очень талантливая девушка, сразу видно — сама добилась», — заметил один из комментаторов.

«У нее, должно быть, не один iPhone», — поддержал его другой.

Некоторые поинтересовались, почему вместо «Уральска» на ленте победительницы красуется недвусмысленное слово «Орал». «Потому что город на казахском "Орал", а не "Урал". На русском "Уральск"», — пояснили знатоки.

С их подачи пользователи Pikabu начали упражняться в переводах с казахского и публиковать смешные скриншоты из Google-переводчика. «Если раньше казахов подкалывали только русскоговорящие, то сейчас к ним присоединяться и англоговорящие», — отметили любители казахского языка.