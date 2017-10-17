В сети обсудили «рассказ» Саши Грей о сексуальных домогательствах

Посетители Pikabu обратили внимание на пародирующий жалобы на голливудского продюсера Харви Вайнштейна фейковый пост, посвященный рассказу бывшей порноактрисы Саши Грей о сексуальных домогательствах со стороны режиссеров, операторов и актеров фильмов, в которых она играла.

Пользователи портала принялись активно обсуждать возможность сексуального насилия во время съемок порнографии и насмехаться над работниками киноиндустрии для взрослых. «Режиссер лошара, мог бы себя в сценарий вписать, и операторов тоже. И Сашу попробовал и после работы не надо задерживаться», — в шутку отметил один из них.

«Да неужели? Если уж Вайнштейн *** в отеле голливудских див, которые играли в его фильмах, то уж режиссеры подобного жанра тем более устраивают подобные "пробы"», — поспорил другой.

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Некоторые начали удивляться самому факту надругательств в порноиндустрии. «Сексуальные домогательства от актеров?! Стесняюсь спросить, на работе? Или после работы?», — поинтересовался пользователь с ником PashaLosos.

«Если у них остаются силы на домогательства после рабочего дня, значит они мало работают», — посмеялся G.Wisdom.

В октябре многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, обвинявшими его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, — Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.