Звезда Playboy рассказала о схватившем ее за грудь режиссере Оливере Стоуне

Американская модель Керри Стивенс пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны режиссера Оливера Стоуна. Об этом сообщает New York Daily News.

По словам женщины, инцидент произошел более 20 лет назад на вечеринке в доме продюсера Теда Филда. Стоун, в честь которого было организовано мероприятие, поймал ее в дверях и схватил за грудь.

«Он был очень наглым, у него на лице была ухмылка, как будто он собирается сделать что-то и остаться безнаказанным», — поведала Стивенс.

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Она добавила, что Стоун протянул руки к ее груди и начал «нажимать, как на автомобильный гудок». Модели тогда было 22 года. По ее мнению, она не единственная жертва домогательств кинематографиста.

Керри Стивенс была девушкой месяца журнала Playboy в июне 1997 года.

12 октября Стоун встал на защиту голливудского продюсера Харви Вайнштейна, о сексуальных домогательствах которого заявили десятки женщин. В частности, актриса Люсия Эванс (сериалы «Дядя Макс», «Зомби отель» и «Город-сказка») обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу. Актриса Азия Ардженто («Призрак Оперы», «Мария-Антуанетта», «Сказки стриптиз-клуба») заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.