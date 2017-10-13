Тарантино ошарашили новости о сексуальных похождениях старого друга

Американский режиссер Квентин Тарантино прокомментировал обвинения продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Заявление кинематографиста в пятницу, 13 октября, опубликовала в Twitter его подруга, актриса и поэтесса Эмбер Тэмблин.

«Всю последнюю неделю я был ошарашен и сломлен новостями о Харви Вайнштейне, который был моим другом 25 лет. Мне нужно несколько дней, чтобы переработать боль, эмоции, злость и воспоминания, после чего я публично выскажусь обо всем», — говорится в посте.

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Вайнштейн был продюсером нескольких фильмов Тарантино, в том числе «Криминального чтива», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

С начала октября десятки актрис заявили, что Вайнштейн в разное время на протяжении 30 лет их домогался. В частности, актриса Люсия Эванс (сериалы «Дядя Макс», «Зомби отель» и «Город-сказка») обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу. Актриса Азия Ардженто («Призрак Оперы», «Мария-Антуанетта», «Сказки стриптиз-клуба») заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.