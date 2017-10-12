Актриса «Мира Дикого запада» прокомментировала два своих изнасилования

Материалы по теме Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд отказалась раскрыть имена двух мужчин, которые изнасиловали ее в подростковом возрасте. Причины своего решения она изложила в видеообращении, опубликованном на YouTube.

По ее словам, речь идет об очень могущественных людях. Вуд добавила, что она боится называть своих насильников.

В том, что актриса подверглась сексуальному насилию, она объявила в 2016 году. «Да, я была изнасилована. Очень влиятельным человеком, пока мы были вместе. И еще один раз — владельцем бара», — сказала она.

Эван Рэйчел Вуд наиболее известна по роли в сериале «Мир Дикого запада».

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.