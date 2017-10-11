Негр из рекламы Old Spice рассказал о подержавшем его за пенис продюсере

Американский актер Терри Крюс, известный по рекламе дезодорантов Old Spice, вспомнил, как подвергся сексуальным домогательствам. Об этом он написал в серии постов в Twitter.

Крюс сообщил, что вместе с женой посещал мероприятие в Голливуде, когда один из высокопоставленных кинопродюсеров схватил его за гениталии. Супруга актера все видела.

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По словам артиста, он хотел «надрать задницу» домогавшемуся, но испугался уголовной ответственности. Он добавил, что продюсер позвонил ему на следующий день и извинился за произошедшее.

Актер отметил, что вспомнил о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого актрисы Азия Ардженто и Люсия Эванс обвинили в изнасиловании, а Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу заявили, что мужчина приставал к ним.

Крюс начинал как игрок в американский футбол, был защитником в Национальной футбольной лиге США. С 1990 года снимается в кино. Он известен благодаря роли Хейла Цезаря в «Неудержимых», а также участию в фильмах «Улетный транспорт», «Шары ярости», «Напряги извилины» и сериалах «Бруклин 9-9», «Американский папаша» и «Все ненавидят Криса».

