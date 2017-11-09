Актер из «Неудержимых» заявил в полицию о побывавшем в руке продюсера пенисе

Американский актер Терри Крюс, известный по роли Хейла Цезаря во франшизе «Неудержимые» и рекламе дезодорантов Old Spice, пожаловался полиции на голливудского продюсера, схватившего его за пенис. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Лос-Анджелеса.

По словам собеседника портала, Крюс подал жалобу на действия мужчины через месяц после того, как назвал себя жертвой сексуальных домогательств в Twitter. Источник подчеркнул, что, по словам артиста, инцидент произошел в прошлом году — это значит, что из-за его заявления полиция может начать уголовное расследование.

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В начале октября Крюс рассказал в соцсетях, как вместе с женой посещал мероприятие в Голливуде, когда один из высокопоставленных кинопродюсеров схватил его за гениталии. Он отметил, что его супруга все видела. Актер объяснил, что хотел избить обидчика, но побоялся уголовной ответственности. По его словам, на следующий день продюсер позвонил ему и извинился за свои действия.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях.