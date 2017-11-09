Чарли Шина обвинили в сексе с 13-летним мальчиком на съемках фильма

Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании актера Кори Хэйма, которому на тот момент было 13 лет. О преступлении порталу National Enquirer рассказал артист и бывший друг Хэйма Доминик Брашиа.

По словам собеседника издания, инцидент якобы произошел во время съемок фильма «Лукас», вышедшего в 1986 году. Хэйм и Шин сыграли в нем одни из главных ролей.

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«Хэйм рассказал мне, что занимался сексом с Шином на съемках "Лукаса". Он сказал, что они употребляли марихуану и занимались анальным сексом. Хэйм говорил, что после этого Шин отстранился от него», — поведал Брашиа. Артист подчеркнул, что впоследствии это произошло еще раз.

По информации издания, несколько десятков других источников, в том числе актер Кори Фельдман, подтвердили, что Хэйм рассказывал им эту историю. Помимо этого, один из собеседников портала заявил, что Шин сам поведал ему о случившемся, подчеркнув, что все произошло по согласию сторон. Кори Хэйм скончался в 2010 году от пневмонии, ему было 38 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter, Шин прокомментировал обвинения в педофилии. Актер отрицает сексуальные контакты с Хэймом.

Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) снялся в таких лентах, как «Взвод», «Уолл-стрит», «Горячие головы», «Очень страшное кино» и «Мачете убивает».

В июне 2016-го Шин раскрыл подробности о том, как он заразился ВИЧ. Артист признался, что это произошло после того, как он пару раз занялся незащищенным сексом. «Однажды ночью я был слишком пьян или просто поленился, и вот вам, пожалуйста», — рассказал он.