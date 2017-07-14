Чарли Шин стал веганом

Американский актер Чарли Шин отказался от продуктов животного происхождения. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к окружению артиста, в пятницу, 14 июля.

Как рассказал собеседник ресурса, Шин перешел на веганскую диету вместе со своей подругой, 26-летней Джулией Стамблер. 51-летний актер начал заниматься йогой и практически отказался от выпивки, утверждает источник.

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В июне 2016-го Шин раскрыл подробности того, как он заразился ВИЧ. Артист признался, что это произошло после того, как он пару раз занялся незащищенным сексом. «Однажды ночью я был слишком пьян или просто поленился, и вот вам, пожалуйста», — рассказал он.

Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) снялся в таких фильмах, как «Взвод», «Уолл-стрит», «Горячие головы», «Очень страшное кино» и «Мачете убивает».