Полиция возобновила расследование о домогательствах Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка возобновила расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает The Independent.

Дело о домогательствах было открыто в 2004 году. Другие детали не раскрываются.

— AFP news agency (@AFP) 12 октября 2017, 13:25

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О сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна в октябре заявили десятки работавших с ним женщин. В частности, актриса Люсия Эванс (сериалы «Дядя Макс», «Зомби отель» и «Город-сказка») обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу. Актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

В октябре Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя компании The Weinstein Co. после обвинений. Сам он отрицает эпизоды сексуального насилия.