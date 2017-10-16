Бьорк намекнула на сексуальные домогательства Ларса фон Триера

Исландская певица Бьорк в Facebook назвала себя жертвой сексуальных домогательств со стороны датского режиссера. Как отмечает издание Pitchfork, единственный кинематографист из Дании, у которого снималась исполнительница, — Ларс фон Триер.

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«Я поняла, что режиссер считает своим правом трогать и домогаться своих актрис, когда пожелает, и мир кинематографа позволяет делать это. Когда я несколько раз отказала режиссеру, он обиделся и наказал меня, а также представил меня перед съемочной группой как проблемную актрису», — написала певица.

Бьорк сыграла главную роль в фильме Триера «Танцующая в темноте» 2000 года. Перед выходом картины на экраны стало известно, что артистка поссорилась с режиссером. Источники сообщали, что певица порвала блузку, которую не хотела надевать для сцены, и съела несколько кусков ткани, писала газета The Guardian.

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Многие знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала, развернувшегося вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре New York Times написала, что он на протяжении трех десятилетий заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах. Среди актрис, назвавших себя жертвами Вайнштейна, оказались Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

