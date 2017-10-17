Ларс фон Триер ответил на обвинения Бьорк в сексуальных домогательствах

Датский режиссер Ларс фон Триер отрицает любые обвинения со стороны исландской певицы Бьорк в сексуальных домогательствах. Его слова во вторник, 17 октября, передает The Guardian со ссылкой на издание Jyllands-Posten.

«Ничего подобного не было. Но мы определенно не находились в приятельских отношениях», — подчеркнул кинематографист.

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Накануне Бьорк назвала себя жертвой сексуальных домогательств со стороны датского режиссера во время работы над фильмом. Исполнительница не назвала имя своего обидчика, однако Триер — единственный кинематографист из Дании, у которого она снималась.

Артистка сыграла главную роль в фильме «Танцующая в темноте» 2000 года. Перед премьерой стало известно, что Бьорк сильно поссорилась с Триером.