Бывшая участница Pussycat Dolls рассказала о проституции в группе

Бывшая участница герлз-бэнда Pussycat Dolls Кайя Джонс заявила в Twitter, что девушек из коллектива принуждали к проституции. По ее словам, члены группы «занимались сексом по приказу».

«Я была не в группе. Я была в сети проституции», — подчеркнула Джонс.

Певица отметила, что ответственность за это несет создательница Pussycat Dolls Робин Антин. Артистка призвала ее рассказать о том, почему одна из участниц коллектива совершила суицид. «Расскажи, как ты морально сломала нас», — потребовала певица.

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Джонс добавила, что никто из группы не рассказывал об этом из-за угроз: «Меня лично предупредили, что если я расскажу, то, вы знаете, меня найдут мертвой или с моей карьерой будет покончено».

В 2014 году умерла участница Pussycat Dolls Dollhouse (группа была основана Антин в 2010 году после распада оригинального коллектива, позже переименована в G.R.L.) Симон Баттл. Ей было 25 лет. Она покончила с собой.

Pussycat Dolls существовали с 1995-го по 2010 год. Коллектив выпустил такие хиты, как Don't Cha, Stickwitu, I Hate This Part, Hush Hush; Hush Hush и Buttons.