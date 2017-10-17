Бьорк раскрыла детали сексуальных домогательств Ларса фон Триера

Исландская певица Бьорк уточнила, в чем именно состояли сексуальные домогательства датского режиссера. Исполнительница не назвала его имя, однако единственный кинематографист из Дании, у которого снималась исполнительница, — Ларс фон Триер. Об этом она написала в Facebook.

Детальное описание включает в себя шесть пунктов. Согласно первому абзацу, во время съмок режиссер трогал ее. «После каждого дубля он подбегал ко мне и обхватывал меня против моей воли», — пишет Бьорк.

По ее словам, в какой-то момент она дала понять, что ей неприятны подобные телесные контакты, и попросила прекратить ее трогать. В ответ на это кинематографист сломал стул и отправил всю съемочную группу домой.

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Бьорк добавила, что на протяжении съемок режиссер постоянно нашептывал ей эротические предложения, детально прорисовывая подробности потенциального сексуального контакта. Иногда это происходило при супруге мужчины.

Артистка также заявила, что режиссер угрожал пробраться ночью к ней в номер через балкон с нескрываемыми сексуальными намерениями. Она добавила, что ей пришлось скрываться у друзей.

Ранее певица говорила, что ответом на ее отказ стали многочисленные истории в прессе, посвященные ее «невыносимости».