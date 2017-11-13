В сети испугались головы «рыбы из ада»

На развлекательном портале Pikabu обратили внимание на фотографию рыбы хек, на которой она запечатлена целиком. Снимок был опубликован пользователем портала с ником VARCHUN13. «Теперь понятно, почему она продается без головы», — отметил он под фото.

Снимок хека напугал посетителей Pikabu, которые назвали его «рыбой из ада» и попытались объяснить причину «уродства». «У этой рыбы такой взгляд, как будто она десять лет топтала зону», — предположил один из них, судя по всему, намекая на видеоигру S.T.A.L.K.E.R, действие которой происходит в так называемой «Зоне отчуждения», вызванной катастрофой на Чернобыльской АЭС.

«Она много курит и давно не была у стоматолога», — отметил другой.

Некоторые принялись издеваться над внешностью рыбы, сравнив ее с Аидом из диснеевского мультфильма «Геркулес», Уроборосом и «стремным червяком в чешуе». «Хек в Instagram и хек в жизни», — пошутил пользователь с ником rasist75, опубликовав фотографию животного без головы.

Большинство пользователей принялось публиковать длинные посты, поясняющие, зачем рыбе, перед тем как поместить ее на прилавок, отрубают голову. Они рассказали, что без головы и внутренностей рыба дольше не портится.