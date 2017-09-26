В сети опешили от «взрослого юмора» в детской книге

Пользователь Twitter под ником @chiefbrody1984 обратил внимание на иллюстрации в одной из детских книг из серии Biff, Chip and Kipper, по которой в течение 30 лет миллионы младших школьников учатся читать по-английски. Он опубликовал снимок разворота из книги, который вызвал вопросы у юзера.

«Заметил несколько сомнительных сцен в книжке своего четырехлетнего приятеля».

На первой странице ничего необычного: просто трое мужчин отошли обсудить что-то важное в кустах. Следующий кадр сценки показался пользователям довольно эксцентричным.

Некоторые впечатлительные пользователи Twitter вспомнили свои любимые моменты из разных номеров книжной серии. А к сегодняшнему дню было издано около восьми сотен выпусков. И сцена в кустах — далеко не единственная взрослая шутка на страницах Biff, Chip и Kipper.

«Мой фаворит».

«Всегда просекала эту уловку», — прокомментировала пользовательница @lellabells появление священника в женской раздевалке.

«Эту книжную серию иллюстрировал человек, пожелавший разместить на кубиках именно это. Заметил когда-то давно. А вы видите?» (из кубиков можно собрать слово «гепатит» — прим. «Ленты.ру»).

«А что происходит здесь, позвольте спросить? Ребенок выглядит совершенно напуганным»

Ранее пользователи портала Pikabu разглядели недетские сцены в мультфильме «Незнайка на Луне». Посетители сайта отыскали несколько эпизодов, которые, на их взгляд, содержат сексуальный подтекст.