В мультсериале «Пчелка Майя» обнаружили рисунок пениса

Американский стриминговый сервис Netflix сняла с эфира эпизод детского мультсериала «Пчелка Майя: Новые приключения», в котором зрители обнаружили граффити, изображающее мужской половой орган. Об этом сообщает портал CBR в среду, 20 сентября.

Рисунок пениса размещен внутри полого ствола лежащего на земле дерева. Речь идет о 35-м эпизоде первого сезона анимационного сериала.

Представители компании никак не прокомментировали снятие серии с эфира.

18 сентября газета Mirror опубликовала видео, в котором одна из зрительниц демонстрирует сцену с граффити в мультфильме и выражает свое возмущение. «Это просто отвратительно. Почему мои дети должны на такое смотреть?» — сказала она.

Мультсериал «Пчелка Майя: Новые приключения» рассказывает о любознательной пчеле, которая с большим энтузиазмом исследует окружающий мир. Над проектом работают мультипликаторы из Франции и Германии.