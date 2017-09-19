Фанаты Лары Крофт высмеяли ее «вытянутую как у жирафа» шею на постере

Создатели фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» опубликовали в Twitter постер фильма. Поклонники франшизы обвинили кинематографистов в неумелом использовании фотошопа из-за чересчур вытянутой шеи главной героини, которую играет Алисия Викандер.

Интернет-пользователи высмеяли авторов постера. Викандер сравнили, в частности, с жирафом, велоцираптором, демоном из «Зловещих мертвецов» и пришельцем Е. Т. из фильма «Инопланетянин».

— Fernando M Roca (@rocaferm) 18 сентября 2017, 20:54

«Кто-то заметил странную шею на постере Tomb Raider, и теперь это единственное, что я могу на нем видеть», — написал пользователь с ником Knarf Black.

Новый фильм об исследовательнице и авантюристке Ларе Крофт выйдет на экраны в марте 2018 года. В настоящее время франшиза Tomb Raider состоит из двух лент 2001 и 2003 годов и 17 видеоигр.