Культура
 

Брат Эскорбара предложил авторам «Нарко» нанять киллеров после гибели ассистента

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Роберто Эскобар Гавирия, старший брат и бывший сообщник наркобарона Пабло Эскобара, прокомментировал убийство ассистента продюсера американского сериала «Нарко». Он посоветовал компании Netflix нанять киллеров для охраны съемочной группы, передает The Hollywood Reporter.

«Если у вас нет мозгов, вам не нужно оружие. Если у вас их нет — то оно понадобится. В этом случае, Netflix следовало бы взять на работу наемных убийц для обеспечения безопасности», — подчеркнул Гавирия.

Брат Эскобара отметил, что не хочет, чтобы Netflix или любая другая кинокомпания снимала в Колумбии фильмы, связанные с ним или с его братом, без его благословения. Он добавил, что это крайне опасно: «Это моя страна».

По словам Гавирии, он потребовал у создателей «Нарко» миллиард долларов за использование имени Эскобара в сериале. Брат наркобарона зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля в качестве торговых марок и теперь ожидает от кинематографистов отчислений. «Если мы не получим денег, то закроем их маленькое шоу», — пообещал он.

16 сентября сообщалось, что неизвестные застрелили 37-летнего Карлоса Муньоса Портала, который занимался поиском новых локаций для съемок четвертого сезона криминальной драмы. Тело ассистента продюсера с несколькими пулевыми ранениями было найдено в его машине на дороге в штате Мехико, близ границы со штатом Идальго.

Первые два сезона «Нарко» компании Netflix посвящены охоте американских спецслужб на легендарного наркобарона Пабло Эскобара. В третьей части сериала, премьера которой состоялась 1 сентября, главными героями стали члены колумбийского наркокартеля Кали, существовавшего с 1977 по 1998 год.

71-летний Роберто Гавирия был главным бухгалтером империи Эскобара и правой рукой своего брата. Его арестовали и посадили в тюрьму в 1993 году. Гавирию освободили в 2003-м, после чего он создал компанию Escobar Inc.

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