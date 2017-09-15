Фильм про Бостонский марафон разгромили за «безногого» Джейка Джилленхола

Благотворительная организация Ruderman Family Foundation раскритиковала фильм «Сильнее». Об этом сообщается на сайте фонда.

Причиной недовольства стало то, что создатели картины выбрали на роль безногого персонажа актера Джейка Джилленхола. «Лента вписывается в голливудский шаблон дискриминации людей с ограниченными возможностями», — говорится в сообщении.

Авторы заметки считают, что героя должен был сыграть инвалид.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о терактах, произошедших на Бостонском марафоне в 2013 году. Джилленхол играет человека по имени Джефф Бауман, который в результате взрывов потерял обе ноги.

Биографическая драма снята по книге Баумана и выйдет на экраны 22 сентября. Режиссером выступил Дэвид Гордон Грин.