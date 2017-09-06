Фанат заказал для Селены Гомес букет в форме пениса

Поклонник американской актрисы и певицы Селены Гомес попытался подарить ей букет фаллической формы. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает TMZ.

Фанат сделал заказ в одной их флористических фирм Калифорнии на доставку цветов к дому артистки в долине Сан-Фернандо.

Сотрудник цветочного магазина заподозрил неладное и позвонил в полицию, заказ выполнен не был.

Издание связывает произошедшее с еще одним инцидентом, произошедшим ранее, в пятницу, 1 сентября. 24-летний мужчина подобрался к дому Гомес с множеством подарков, однако был задержан службой охраны певицы.

Телохранители вызвали полицию и сообщили, что уже неоднократно видели юношу раньше.

Отмечается, что описание мужчины, сделавшего заказ на букет в форме пениса, которое было составлено сотрудником цветочной лавки, совпадает с предоставленным охраной.

В июле вышел совместный клип Гомес и рэпера Gucci Mane на трек Fetish.

Гомес с 2009 по 2012 год выступала в поп-рок-группе Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. Помимо этого она снималась в фильмах, среди которых «Отвязные каникулы», «Еще одна история о Золушке» и «Монте-Карло», а также в сериале «Ханна Монтана».