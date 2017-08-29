Хакеры напомнили о существовании снимков голого Джастина Бибера

Неизвестные взломали Instagram-аккаунт американской певицы Селены Гомес и опубликовали в нем откровенные фотографии ее бывшего бойфренда, певца Джастина Бибера. Об этом сообщает BuzzFeed.

Снимки были слиты в сеть еще в 2015 году, когда папарацци выследили исполнителя на острове Бора-Бора в тот момент, когда он решил отдохнуть у бассейна совершенно голым.

Через некоторое время после публикации этих фото в официальном аккаунте Гомес фанаты заметили, что из профиля исчезли все записи. Позднее они были восстановлены.

Некоторые пользователи предположили, что автором постов является певица, и таким образом она пытается восстановить отношения с Бибером. Другие осудили хакеров, напомнив, что знаменитости имеют право на личную жизнь.

Накануне, 28 августа, стало известно, что хакеры выкрали личные снимки актрисы Дакоты Джонсон, которая сыграла главную роль в фильме «50 оттенков серого», и опубликовали их в открытом доступе.