В сеть слили откровенные фотографии Майли Сайрус и Кристен Стюарт

В сети появились интимные фотографии поп-певицы Майли Сайрус и голливудской актрисы Кристен Стюарт. Снимки были опубликованы на портале Celeb Jihad.

На некоторых фотографиях обнаженная Сайрус запечатлена в обществе новозеландской топ-модели Стеллы Максвелл (Stella Maxwell). Судя по всему, снимки были сделаны певицей во время совместного отдыха с подругой.

Фото: Miley Cyrus 1 /3

Материалы по теме Коллективное изнасилование Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров

По словам представителей администрации Celeb Jihad, они и представить себе не могли, насколько развратную жизнь ведет Сайрус. «Мы будем внимательно наблюдать за этой невероятной деградацией», — пообещали они.

В то же время сотрудники Celeb Jihad позитивно отреагировали на снимки Стюарт. «Кристен умеет сохранять безэмоциональное выражение лица даже в объятиях своей любовницы», — посмеялись они, отметив, что актриса все равно остается «горячей штучкой».

Ранее 22 августа хакеры выложили в сеть интимные фотографии американской горнолыжницы Линдси Вонн и гольфиста Тайгера Вудса. Снимки были украдены с телефона Вонн. На нем были найдены и фото Вудса, с которым спортсменка встречалась с 2013 по 2015 год.