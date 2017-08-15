Интимные фото Энн Хэтэуэй слили в сеть

Неизвестные хакеры слили в сеть интимные снимки американской актрисы Энн Хэтэуэй. Фотографии были опубликованы на форуме The Fappening.

На некоторых снимках она запечатлена в обществе обнаженного мужчины, предположительно ее мужа — актера Адама Шульмана. Судя по всему, откровенные фотографии были сделаны во время отдыха и совместных походов в ванну.

Фото: The Fappening 1 /2

Пользователи The Fappening оказались недовольны интимными фотографиями голливудской актрисы. Они отметили, что уже не в первый раз видят обнаженную Хэтэуэй. «Знаете, это не такой уж и большой сюрприз. В кино она уже была топлес. В общем, ничего нового», — отметил один из них.

В середине марта хакеры слили в сеть откровенные фотографии актрис Эммы Уотсон и Аманды Сайфрид. Снимки также оказались на The Fappening. Злоумышленники разместили два ролика интимного характера и 123 фотографии Уотсон: на них девушка принимает ванну и примеряет многочисленные купальники. Там же появились и фото Сайфрид отдыхающий с актером Томасом Садоски, с которым они помолвлены с сентября 2016 года.