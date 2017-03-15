В сеть слили интимные снимки Эммы Уотсон и Аманды Сайфред

Неизвестные хакеры слили в сеть интимные снимки актрис Эммы Уотсон и Аманды Сайфред. Об этом во вторник, 15 марта, рассказал пользователь Reddit под ником Alverx.

По словам посетителя портала, помимо обнаженных фотографий Уотсон и Сайфред интернет-взломщики опубликуют эротические снимки других знаменитостей.

«В этот список будет добавлено еще несколько имен, но эти два самые известные. Не хочу нарушать правила Reddit, поэтому не буду оставлять никаких ссылок. В течение нескольких дней вас ожидает отличный спектакль», — подчеркнул Alverx, заставив посетителей портала заняться активными поисками интимных снимков актрис.

В итоге они были обнаружены на форуме The Fappening, где хакеры разместили два ролика интимного характера и 123 фотографии Уотсон: на них девушка принимает ванну и примеряет многочисленные купальники. Там же оказались и гораздо более откровенные снимки Сайфред отдыхающий с актером Томасом Садоски, с которым они помолвлены с сентября 2016 года.

В начале сентября 2014 года в сети произошел массовый слив интимных фотографий американских знаменитостей. Среди жертв хакеров оказались актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и фотомодель Кейт Аптон.