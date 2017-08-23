Адвокат Кристен Стюарт потребовал удалить ее интимные снимки с порносайтов

Адвокат американской актрисы Кристен Стюарт — Скотт Уайтхед — разослал владельцам сайтов, опубликовавших интимные снимки артистки, письма с требованием немедленно убрать фотографии. Об этом пишет Metro.

В обращении юриста указано, что порталы нарушают закон об авторском праве, так как изображения были украдены у Стюарт и опубликованы в сети без ее согласия.

Откровенные фото 27-летней актрисы появились на портале Celeb Jihad 22 августа. Ресурс также выложил личные снимки певицы Майли Сайрус.

В марте хакеры выложили в сеть интимные фотографии и видеозаписи британской актрисы Эммы Уотсон и американки Аманды Сайфред. В 2014 году произошел массовый «слив» личных снимков знаменитостей.

Кристен Стюарт снялась в саге «Сумерки», а также в таких фильмах, как «На дороге», «Светская жизнь», «В диких условиях», «В стране женщин» и «Парк культуры и отдыха».