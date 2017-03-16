Актриса Аманда Сайфред потребовала удалить ее интимные снимки с порносайта

Юристы американской актрисы Аманды Сайфред потребовали от владельцев порнографического сайта Celeb Jihad немедленно убрать интимные фотографии артистки. Об этом пишет TMZ.

В письме представителей Сайфред указано, что снимки были украдены и опубликованы в сети без согласия актрисы. Помимо этого, юристы потребовали, чтобы Celeb Jihad сохранил все относящиеся к делу улики для дальнейшего судебного разбирательства.

15 марта сообщалось, что откровенные фото 31-летней Сайфред утекли в сеть. На них артистка запечатлена со своим бывшим парнем, актером Томасом Садоски. Помимо этого, хакеры опубликовали личные снимки британской актрисы Эммы Уотсон, известной, в частности, по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере.

В сентябре 2016-го Уотсон добилась удаления своих фотографий с Celeb Jihad. Администраторы сайта разместили у себя несколько снимков актрисы, на которых она запечатлена с обнаженной грудью.

Аманда Сайфред сыграла в таких фильмах, как «Дрянные девчонки», «Альфа Дог», «Тело Дженнифер», «Игра на выживание» и «Отверженные».

В начале сентября 2014 года в сети произошел массовый слив интимных фотографий американских знаменитостей. Среди жертв хакеров оказались актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст и фотомодель Кейт Аптон.