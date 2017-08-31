Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram

Представители соцсети Instagram заявили, что неизвестные хакеры использовали уязвимость в приложении и получили доступ к аккаунтам и номерам телефонов популярных пользователей. Об этом сообщает Mashable.

«Мы обнаружили, что один или несколько человек незаконным путем получили доступ к контактным данным пользователей Instagram с верифицированными аккаунтами. Могли быть скомпрометированы почтовые адреса и номера телефонов», — рассказали в соцсети.

В Instagram отказались раскрывать точное число юзеров, которые могли стать жертвами хакеров. Тем не менее известно, что практически все популярные пользователи получили уведомление о случившемся. В письме возможных пострадавших настоятельно попросили включить двухфакторную аутентификацию.

Издание полагает, что одной из жертв этого взлома стала американская певица Селена Гомес. 29 августа сообщалось, что злоумышленники получили доступ к ее аккаунту и опубликовали старые фотографии ее бывшего бойфренда Джастина Бибера.

В компании уточнили, что на данный момент исправили уязвимость и оценивают возможный ущерб, нанесенный хакерами.