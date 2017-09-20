Грудь Алисии Викандер разочаровала фанатов Лары Крофт

Поклонники франшизы Tomb Raider раскритиковали трейлер нового фильма о Ларе Крофт, опубликованный на YouTube. Фанатам не понравился малый размер груди исполнительницы главной роли Алисии Викандер.

«Лара Крофт без сисек... Что это за чушь!» — написал пользователь с ником Life of Insanity.

«Ребят, а где же титьки :(», — расстроился ghostpictures.

Отсутствие легендарной груди Лары Крофт не понравилось и русскоязычным поклонникам франшизы. Так, пользователь с ником DENver лаконично заключил: «Sisek net».

Свое недовольство этим также выразили читатели «Ленты.ру» в комментариях к видеоновости о вышедшем трейлере.

У персонажа менялся объем груди на протяжении всей серии. Портал Канобу в 2013 году исследовал эволюцию пропорций Крофт в видеоиграх. В первой части обхват груди составлял 98 сантиметров, затем уменьшился на 9 сантиметров, в третьей игре — еще на 6, а в четвертой и пятой частях вырос до 116 сантиметров.

19 сентября интернет-пользователи высмеяли постер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» из-за «вытянутой, как у жирафа», шеи Викандер. Создателей ленты обвинили в неумелом использовании фотошопа.

Новый фильм о молодой авантюристке выйдет на экраны в марте 2018 года. В настоящее время франшиза Tomb Raider состоит из двух лент 2001 и 2003 годов (главную роль в обеих исполнила Анджелина Джоли) и 17 видеоигр.