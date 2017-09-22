Создатели «Пчелки Майи» начали поиски автора граффити с пенисом

Французская анимационная студия Studio 100, которая производит сериал «Пчелка Майя», сделала официальное заявление насчет рисунка с мужским половым органом, обнаруженного в одной из серий мультфильма. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Variety.

«Абсолютно неприемлемое изображение появляется в четырехсекундной сцене пролета пчелы в одном из 78 эпизодов нашего сериала. Очевидно, что это была очень неудачная шутка кого-то из 150 художников, работавших над мультфильмом», — заявили в Studio 100.

Компания также извинилась перед поклонниками сериала и объявила о том, что ее юристы начали поиски решения о наказании виновного в скандальном инциденте. Мультипликатор, ответственный за вульгарный рисунок, пока не найден, а его поиски осложняются тем, что над серией работало около 150 человек во французском и азиатском офисах Studio 100.

Рисунок пениса размещен внутри полого ствола лежащего на земле дерева. Речь идет о 35-м эпизоде первого сезона анимационного сериала.

Американский стриминговый сервис Netflix снял с эфира серию со скандальным рисунком после публикации газеты Mirror. Издание обнародовало видео, в котором одна из зрительниц «Пчелки Майи» демонстрирует сцену с граффити в мультфильме и возмущается.

Мультсериал «Пчелка Майя» выходит с 2012 года и основан на серии одноименных детских книг, вышедшей в 1912-м. Главная героиня проекта — любознательная пчела, исследующая окружающий мир.