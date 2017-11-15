В сети поиздевались над креативными плакатами для российских военных

На Pikabu обратили внимание на агитационные плакаты, якобы придуманные для российских вооруженных сил. Посетителей портала позабавили стихотворные формулировки, с помощью которых солдат пытаются научить хранить военные тайны, не пользоваться личными гаджетами во время службы, не фотографировать секретные объекты и быть готовыми к «прослушке супостатов».

Пользователи Pikabu с юмором оценили старания неизвестных художников, отметив, что их поэтический талант оставляет желать лучшего. «Время идут, а рифму так и не наладили в войсках», — расстроился один из них.

«Совершенно скучные и невыразительные! Советские плакаты проще и лучше», — заявил другой.

Некоторые даже начали публиковать шутливые агитационные стихи собственного сочинения. «Работоспособность будет выше, и успеешь на обед. Как начальник только вышел, запускай скорей Скайнэт», — продекламировал noname22, намекая на скорое порабощение человечества искусственным интеллектом.

Большинство пользователей согласились, что, несмотря на примитивные формулировки, плакаты, по сути, правильные. Они также отметили, что, судя по тематике плакатов, в армии случались серьезные прецеденты.