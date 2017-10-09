В сети возмутились отдыхом на частном острове с безлимитным сексом и наркотиками

В сети обратили внимание на предложение компании Sex Island об отдыхе на острове в Колумбии с неограниченным сексом и наркотиками. Первым необычный тур заметил пользователь Twitter с ником FBIsaaac. «Позорище! Пожалуйста, подскажите мне, где находится этот так называемый "курорт". Я хочу лично высказать им все, что о них думаю», — попросил он.

За сутки пост FBIsaaac набрал более 160 тысяч лайков и свыше 53 тысяч ретвитов. Пользователи наперебой принялись возмущаться «развратным курортом» и предлагать автору публикации свою помощь. «Мой черный брат, я предлагаю тебе помощь, если ты отправишься в это опасное путешествие. Позволь мне сражаться рядом с тобой, и мы избавим эту землю от безнравственности», — попросил один из них.

К ним присоединились и посетители Pikabu, которые поддержали недовольных пользователей Twitter. «Просто омерзительно, я возмущен, и подскажите цену», — поинтересовался Besttibery.

Ранее в октябре Sex Island предложила туристам четырехдневный секс-отдых на частном острове в Колумбии. По словам организаторов, 30 путешественников смогут провести каникулы в окружении 60 девушек. Тур, запланированный на 24-27 ноября, обойдется в пять тысяч долларов. Отмечается, что на частном курорте не запрещено употребление наркотиков.