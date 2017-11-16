Пачка пятирублевых купюр вызвала споры в сети

На Pikabu обратили внимание на фотографию коллекции пятирублевых банкнот, которую опубликовал пользователь с ником Maxxegs. «Обнаружил запасы, которые собирал в 2004-2005 годах, когда эти деньги уже были редкостью, но в Пермской области ходили на ура», — похвастался он.

Несмотря на то, что Maxxegs не нашел ни одного постановления о недействительности пятирублевых купюр, в магазинах их принимать отказались. «Почему?» — поинтересовался он, чем вызвал множество ехидных комментариев от посетителей развлекательного портала: пост мгновенно стал самым читаемым на Pikabu и собрал более 4,9 тысячи лайков.

«Чего же здесь непонятного? На купюрах написано «Новгород». Это денежная единица Новгорода, туда и езжай», — посоветовал один из них.

Другие начали спорить, какой именно Новгород изображен на банкноте: Нижний или Великий. «Этого там не написано. Должна быть интрига», — пошутили они, подчеркнув, что прекрасно осведомлены о том, что купюру украшает именно Великий Новгород.

Большинство пользователей Pikabu принялись упрашивать Maxxegs прислать им по одной банкноте. Некоторые даже выразили готовность приобрести несколько купюр для личной коллекции. По их словам, цена пятирублевой банкноты варьируется от 150 до 15 тысяч рублей, в зависимости от состояния.

