Соведущего «Вечернего Урганта» наказали за отказ пройти тест на алкоголь

Телеведущий Дмитрий Хрусталев лишен водительских прав из-за отказа пройти тест на алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание суда по делу шоумена состоялось 30 апреля. Судья постановила оштрафовать Хрусталева на 30 тысяч рублей и лишить его прав на управление транспортным средством на год и шесть месяцев. Сам телеведущий на суде не присутствовал.

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Инспектор ДПС остановил ехавшего на Mercedes артиста 2 апреля на Аргуновской улице. Его смутило «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке», поэтому он попросил Хрусталева пройти тест на алкоголь. Тот отказался, его отстранили от управления автомобилем, а машину направили на спецстоянку. Директор ведущего объяснила, что тот был трезв, но торопился на эфир.

Ранее Хрусталева привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, но наказания ограничивались штрафами. В 2015 году комик в ходе дорожного конфликта избил водителя внедорожника в центре столицы. По словам очевидца, мужчина за рулем внедорожника был недоволен тем, что Хрусталев пытался встроиться в поток. Свои действия юморист объяснил тем, что хотел поставить водителя на место.

Дмитрий Хрусталев — соведущий программы «Вечерний Ургант», участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman.

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