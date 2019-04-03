Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 2 апреля в Москве, на Аргуновской улице, около 14:00 по местному времени. 40-летний Хрусталев находился за рулем Mercedes.

При проверке документов у инспекторов возникли подозрение в трезвости водителя. Они попросили его пройти медицинское освидетельствование, но артист отказался.

Директор Хрусталева объяснила, что комик опаздывал на эфир. «Остановили артиста на дороге, он ехал на съемку, у них была плановая операция — мобильная лаборатория. Освидетельствование и дальнейшее подписание документов требует времени, а у него горел эфир. Он выбрал в данной ситуации ехать на работу», — пояснил представитель артиста.

Она утверждает, что Хрусталев был трезв, просто «реально спешил на работу». Директор отметила, что телеведущий последует предписанию суда, который должен вынести решение по этому инциденту.

Хрусталеву грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В 2015 году комик ввязался в дорожный конфликт, в результате которого побил водителя внедорожника. Ведущий, стремясь объехать преградившие ему дорогу автомобили, попытался встроиться в поток. Это вызвало недовольство водителя внедорожника. Словесная перепалка переросла в короткую потасовку. Комментируя инцидент, Хрусталев пояснил, что «просто поставил человека на место».

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