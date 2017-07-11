Индийского актера задержали из-за похищения партнерши по фильмам

Полиция Индии арестовала 48-летнего актера Пиллайя Гопалакришнана, известного под псевдонимом Дилип. Его обвиняют в сговоре с целью похищения и совершения сексуальных домогательств в адрес актрисы, имя которой не раскрывается, сообщает журнал Forbes во вторник, 11 июля.

Отмечается, что пострадавшая ранее снималась в кино вместе с подозреваемым. По словам полицейских, актер испытывал к девушке личную вражду.

Актриса заявила, что Гопалакришнан подговорил четырех мужчин похитить ее. Она рассказала, что неизвестные два часа удерживали ее в машине, сексуально домогались ее и делали фотографии.

Актера заключили под стражу на 14 дней, он ожидает суда. «Я невиновен и докажу это. Я попал в ловушку», — подчеркнул Гопалакришнан.

По информации издания, новости о совершенном преступлении вызвали массовые протесты. Толпы возмущенных людей разграбили гостиницу, принадлежащую артисту, а также собрались возле тюрьмы, в которой его заключили. Протестующие скандировали в адрес Гопалакришнана оскорбляющие лозунги, а также кричали «Добро пожаловать в центральную тюрьму» — так называется кинолента 2016 года с участием артиста.

Гопалакришнан сыграл в более чем 130 фильмах. Он является обладателем 21 награды индийских кинофестивалях.