Россиянин поплатился за шутку о распевающем «Мурку» в храме попе

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал Ивана Барбакова на 300 тысяч рублей за публикацию видео «Поп поет Мурку» во «ВКонтакте», передает Znak.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Барбаков разместил на своей странице ролик «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)» с комментарием. Суд расценил запись как разжигание ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 Уголовного rодекса). Также на странице петербуржца нашли шутки, оскорбляющие христиан и евреев. Отмечается, что подсудимый признал вину.

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Священнослужителем, который исполнял блатную песню в трапезной храма, оказался Венедикт Цирков, служивший в Орехово-Борисове. Видео с ним широко разошлось по сети в апреле после того, как его разместил в Twitter журналист Александр Невзоров.

В РПЦ поступок Циркова осудили и выслали священнослужителя из Московской епархии в Тирасполь.

В начале октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, смягчающий статью 282 об экстремизме. Предлагается отменить уголовное наказание за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы для конституционного строя.

По данным Генпрокуратуры, 75 процентов дел по статье о разжигании ненависти и вражды связаны с действиями в интернете. Официальный представитель ведомства признавал, что в отношении высказываний людей в интернете действительно случаются «перегибы».

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