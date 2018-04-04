Пресс-секретарь патриарха Кирилла не оценил «Мурку» в исполнении священника

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков возмутился поведением священнослужителя, исполнявшего «Мурку» за церковной трапезой в одном из московских приходов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Появившийся сегодня ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого. За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" — ниже достоинства человека, носящего иерейский сан. Хотя, ведь, ему там еще и подпевают», — отметил Волков.

По его мнению, подобные инциденты плохо сказываются на репутации всех священнослужителей и церкви как института. «Одно думаю - а вдруг монтаж и подстава? Хорошо бы, конечно. Но маловероятно», — добавил автор.

Ранее журналист Александр Невзоров опубликовал в соцсетях видео с поющим блатную песню священником во время застолья в трапезной московского храма иконы Божией Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово. Позднее выяснилось, что это личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.

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